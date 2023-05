Senaatsvoorzitter D'Hose wil akkoord over afschaffing Senaat: "In de praktijk niet zo simpel"

Senaatsvoorzitter Stefanie D'Hose (Open VLD) wil nog voor de zomer een akkoord over het afschaffen van de Senaat. Daarover voert ze naar eigen zeggen in alle luwte complexe onderhandelingen met alle politieke partijen. Dat zei ze gisteren in VTM Nieuws. Maar of die afschaffing er ook snel komt, is helemaal niet zo zeker.