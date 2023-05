Speelpleinen in Genk worden onderhouden door maatwerkbedrijf Alternatief vzw

In het totaal gaat het over 311 speeltoestellen en 134 stuks straatmeubilair verdeeld over 57 speelpleinen. "Eigenlijk is dat een permanent onderhoud", gaat Martens verder. "Waarbij er in eerste instantie volgens urgentie een aantal herstellingen gebeuren, maar tegelijkertijd is er een vast systeem van controle en onderhoud van speeltuigen. Die controle kan oppervlakkig en frequenter zijn, maar daarnaast ook heel degelijk, zodat we in orde zijn met de regelgeving rond veiligheid."