Vandaal beschadigt 18 strandcabines op het strand van Koksijde

De vandaal sloeg wellicht in de nacht van zaterdag op zondag toe, maar de schade is pas zondag in de loop van de dag opgemerkt. Iemand ging zaterdagnacht het strand van Koksijde ter hoogte van het Elisabethplein op en beschadigde daar 18 strandcabines. Telkens trapte de vandaal hard op de deuren waardoor die allemaal beschadigd zijn. Of er ook is ingebroken en spullen in de cabines gestolen zijn, is niet duidelijk. De politie Westkust is een onderzoek gestart.