Eerste Saoedische vrouw in de ruimte: "Marketingstunt van de kroonprins"

Volgens Khalifeh is dit dan ook niet meer of minder dan een reclamestunt. De Saoedische kroonprins zorgt voor heel veel stunts om het imago van zijn land op te poetsen. “En het werkt: want ook wij in Vlaanderen hebben het erover. Ik noem het positieve propaganda: positief omdat het leuk is om een Arabische vrouw in de ruimte te zien, maar het blijft propaganda. Er zijn nog altijd activisten in ballingschap die roepen voor meer rechten en vrijheden in het land, maar dat is er op dit moment niet.”