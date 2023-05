Hockey Club Lokeren zoekt eigenaar van verloren trouwring: “Koppel is getrouwd in 2008” 

Hockey Club Lokeren is op zoek naar de eigenaar van een trouwring die daar afgelopen week op de grond werd gevonden. In de ring staan de woorden "Neel" en "Allard" gegraveerd en het koppel is getrouwd in juni 2008. De club heeft alle spelers en tegenspelers gecontacteerd, maar zonder resultaat. “We willen de ring graag teruggeven aan de eigenaar. Ze zijn volgende maand 15 jaar getrouwd. Die trouwring kunnen teruggeven, lijkt me het mooiste cadeau”, zegt Katrien Wauman van Hockey Club Lokeren in “Goeiemorgen morgen!” op Radio2.