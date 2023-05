Ontharding van zone tussen kerk en gemeentehuis in Zonhoven gaat van start

In Zonhoven zijn de werken van start gegaan voor de ontharding van de zone tussen de kerk en het gemeentehuis. "Op dit moment zijn er nog veel tegels en beton", zegt burgemeester Johny De Raeve (Open VLD). "Die gaan we allemaal opbreken. We gaan de beek open leggen. 60 jaar geleden heeft men de Roosterbeek namelijk onder de grond gelegd, volgens de tijdgeest van destijds. We gaan 29.000 bloemen en planten creëren en 80 nieuwe bomen aanplanten."