Verschillende vestigingen van Lidl in Limburg vandaag dicht

In Limburg zijn volgens de socialistische vakbond BBTK vandaag zeven warenhuizen van Lidl dichtgebleven. Dat was in As, Bret (Genk), Kolderbos (Genk), Koersel (Beringen), Houthalen, Zonhoven en Stayen (Sint-Truiden). Twee andere zijn vanmiddag dichtgegaan: Paal (Beringen) en Leopoldsburg. Het personeel doet mee aan de actie van de vakbonden in Brussel, tegen het verslechteren van de loon- en arbeidsvoorwaarden.