Vliegtuig Brussels Airlines op weg naar Kinshasa maakt met één motor noodlanding op Brussels Airport

"De veiligheid van onze passagiers en bemanning is steeds prioritair", zegt Joëlle Neeb van Brussels Airlines. "Daarom hebben we beslist om terug te keren. De meetapparatuur van één van de motoren gaf te hoge vibraties aan. We zijn dan op één motor teruggekeerd naar Zaventem. De motor is wel niet afgezet, maar heeft io beperkte capaciteit gevlogen. Dat is gebeurd volgens de geldende procedures. Dat de brandweer massaal ter plaatse kwam, maakt daar ook deel van uit. Het toestel zal nu aan de nodige technische- en veiligheidscontroles onderworpen worden. De passagiers zijn opgevangen en zullen wellicht vandaag nog naar Kinshasa vliegen", aldus nog Joëlle Neeb.