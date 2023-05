Vrouw geeft zichzelf aan na dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf in Tervuren: dacht dat het een tak of een ree was

Een 30-jarige vrouw uit het Waals-Brabantse Waver is opgepakt na het dodelijke ongeval met vluchtmisdrijf van afgelopen weekend in Tervuren. Zondagochtend werd een vrouw van 48 dood aangetroffen langs de Tervurenlaan.

Zondagnamiddag heeft de vrouw uit Waver zichzelf aangeboden bij de politie. De vrouw zou bij het naar huis rijden een impact hebben gevoeld, waarbij de voorruit van haar voertuig verbrijzeld werd.

De vrouw was in de veronderstelling dat er een tak op haar voertuig was gevallen of dat zij een ree had geraakt. Maar toen zij in het nieuws hoorde dat er op die plaats een dodelijk verkeersongeval was gebeurd, stapte ze naar de politie.



De vrouw werd gearresteerd en het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek wegens onopzettelijke doding ingevolge een verkeersongeval en vluchtmisdrijf. De verdachte zal nu worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.