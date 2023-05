De grootste oorzaak van verstopte Vlaamse riolen? "Tot 80 procent te wijten aan vochtige doekjes"

Vochtige doekjes zijn de grootste oorzaak van verstopte riolen in Vlaanderen. Volgens Vlario, het kenniscentrum van de Vlaamse rioleringssector, is tot 80 procent van de dichtgeslibde leidingen daar rechtstreeks aan te wijten. Directeur Wendy Francken is het moe. “Alleen al bij Aquafin lopen de kosten op tot een half miljoen euro per jaar”, vertelt ze in “De wereld vandaag” op Radio 1.