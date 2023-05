Vrijwilligersbeurs in Asse, op vraag van vrijwilligers die vaccinatiecentrum openhielden: "We willen ons opnieuw nuttig maken"

40 zorgorganisaties nemen deel aan de vrijwilligersbeurs. "We zijn geschrokken van de massale aanvraag, het is duidelijk dat er zoveel organisaties op zoek zijn naar helpende handen. Onder meer woonzorgcentra die vrijwilligers zoeken om bewoners naar een activiteit te voeren of met hen te gaan wandelen. Er zijn scholen die hulp nodig hebben voor de naschoolse opvang of het begeleiden van activiteiten. Ook lokale besturen zoeken extra volk, bijvoorbeeld voor hun bibliotheek."

Iedereen die interesse heeft kan de vrijwilligersbeurs bezoeken, op dinsdag 23 mei van 15u. tot 19u. in jeugdcentrum ’t Jass in Asse.