"Chantal" en "Onder vuur" binnenkort eerst op Streamz: VRT en streamingplatform sluiten akkoord

Streamz en VRT noemen deze samenwerking goed nieuws voor de Vlaamse audiovisuele sector. “Door dit op langere termijn mogelijk te maken, verzekeren we duurzame investeringen in de lokale audiovisuele sector. Door de handen op lokaal niveau in elkaar te slaan kunnen we de onvoorspelbaarheid van internationale spelers beter opvangen”, maakt Dorien Rausch, directeur programmatie en productie bij Streamz, zich sterk.