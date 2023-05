Waarom Card Stop je bankkaarten niet kan deblokkeren: "We zaten 11 dagen zonder geld"

BNP Paribas en FINTRO bieden een definitieve blokkering aan via Card Stop en hun digitale kanalen. Ze bieden ook een tijdelijke aan, enkel via de digitale kanalen. Zo kan je een debetkaart enkel tijdelijk blokkeren via de app en een kredietkaart enkel via de website. Je kan als klant een tijdelijke vervangkaart krijgen om betalingen mee uit te voeren. Die haal je op in een kantoor. Sinds kort is er ook een digitale versie van je debetkaart in de app. Die zorgt ervoor dat je als klant contactloos kan blijven betalen.