Op economische missie in Senegal: Bakermat van stabiliteit in West-Afrika met enorm potentieel

De nieuwe industriestad en het groeiplan moeten ook jobs creëren, want de werkloosheid is ondanks de groeiende economie zeer hoog. "Vandaag hebben 80 procent van de hoger opgeleide jongeren in Afrika drie jaar na het afstuderen nog altijd geen zicht op een degelijke baan. Als de Europese maakindustrieën niet dringend investeren in Afrika vrees ik dat Europa zich serieuze zorgen moet maken", zegt gepensioneerd bedrijfsleider en voormalige Agoria-topman Karel Uyttendaele, die de Senegalese markt zeer goed kent.

Een andere Belgische bedrijfsleider die hier al jaren actief is, verwoordde het zo: "Als ik een vacature uitschrijf, krijg ik binnen de 24 uur meer dan 500 cv’s in mijn mailbox." Er is dus een enorm arbeidspotentieel en de jongeren die op de arbeidsmarkt komen, zijn steeds beter opgeleid.