Check- Neen, niets wijst op een radioactieve wolk die over Europa trekt na mogelijk bombardement op Oekraïense wapenopslag

Verarmd uranium: veelbesproken, maar niet verboden

De eerste keer dat wapens met verarmd uranium werden gebruikt, was tijdens de Eerste Golfoorlog in 1991 nadat het in de jaren '70 al was ontwikkeld. Al van bij het begin was het gebruik ervan erg controversieel.

Internationale instellingen vreesden namelijk dat de wapens bodems en gebieden zou kunnen vergiftigen met zware metalen. Een VN-onderzoek uit 2007 sloot die risico's uiteindelijk wel uit. De wapens kwamen ook niet op de verboden lijst terecht.

Wel zijn er nog steeds twijfels over de veiligheid ervan. Militair personeel dat met de wapens werkt, zou ziek kunnen worden en ook voor overlevenden van aanvallen zijn er nog risico's. Onder meer bij de NAVO-bombardementen op Joegoslavië in 1999 zouden heel wat Serviërs ziek zijn geworden in de nasleep.

Ook na de Golfoorlog werd er onderzoek gedaan. Onderzoek van een (weliswaar beperkte) groep militairen die schrapnel van uraniummunitie in zich kregen, vertoonde licht verhoogde radioactiviteitswaarden bij urine-onderzoek, maar geen ontwikkeling van gerelateerde kankers of leukemie in de tien jaar na de oorlog. Bij andere veteranen die actief waren in regio's waarin uraniummunitie werd gebruikt, werd er geen effect aangetoond.