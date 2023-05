Waterzakken in Nieuwpoort moeten overlevingskansen van jonge bomen vergroten en waterverspilling tegengaan

"De bedoeling is om de jonge bomen op een regelmatige manier water te kunnen geven. De waterzak is een soort plastic zak die we aan de voet van de boom vastmaken. Die zorgt ervoor dat de boom geleidelijk aan water krijgt. Het voordeel is dat we geen massa water moeten geven, die dan verdampt of te ver in de bodem dringt", zegt schepen Kris Vandecasteele (CD&V).



"In tijden van droogte moeten we het waterverbruik optimaliseren en zo weinig mogelijk water verspillen. Dat kunnen we best doortrekken naar momenten dat het niet droog is." Na de zomer volgt er een evaluatie. Voor de zakken betaalde de stad zo'n 2.000 euro.