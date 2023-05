Politie van Brussel haalt vier wegpiraten uit het verkeer

Enkele uren later was het volgens de politie alweer prijs: "In de nacht van zaterdag op zondag was een andere bestuurder samen met een passagier aan hoge snelheid onderweg en voerde gevaarlijke manoeuvres uit. Ook hij ontsnapte niet aan de aandacht van de politie, die discreet toezicht hield op het Heizelplateau. Met zijn voorlopig rijbewijs mocht hij bovendien zo laat niet meer op pad met de auto, en ook niet met een passagier."

Korte tijd later werd er op het Heizelplateau nog een bestuurder onderschept door de politiemensen die daar toezicht hielden: "Deze vierde bestuurder reed aan hoge snelheid en veroorzaakte bijna een frontale botsing tijdens een gevaarlijk inhaalmanoeuvre."