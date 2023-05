Werkgeversorganisatie Voka roept Noord-Limburgse gemeenten op om uit kandidatuur van Bosland als Nationaal Park te stappen

In Limburg is er al een Nationaal Park, namelijk het Nationaal Park Hoge Kempen en de directeur Ignace Schops vindt het jammer dat Voka het negatief verwoordt. "Je kan het ook omdraaien. De helft van onze wereldeconomie is afhankelijk van natuurlijke ecosystemen, dus de economie kan niet zonder de natuur. We hebben geluk dat er veel natuur is in Limburg: 40 procent van de natuur van Vlaanderen ligt in Limburg en 90 procent van alle soorten die in Vlaanderen voorkomen, komen ook in Limburg voor. Daar moet je afspraken rond maken met betrokken partners, maar het is beter om met elkaar in verbinding te gaan dan elkaar tegen te werken."

Volgens Schops zijn economie en natuur dus niet tegengesteld, maar kunnen ze elkaar versterken. "We hebben het voor het Nationaal Park Hoge Kempen berekend. De omzet van een Nationaal Park is 191 miljoen euro en 5.000 jobs die daarbij betrokken zijn. Dus natuur beschermen is ook goed voor de socio-economische ontwikkeling."