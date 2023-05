Werknemers van baggerbedrijf Jan De Nul in Aalst geëvacueerd na gaslek

Het gaslek werd maandagochtend rond acht uur veroorzaakt door wegenwerken aan de industriezone Tragel in Aalst. De hulpdiensten snelden ter plaatse en stelden een perimeter in. Daarbij moest het personeel van het bedrijf Jan De Nul geëvacueerd worden. In totaal gaat het om 277 medewerkers. Ongeveer 150 medewerkers konden direct naar huis vertrekken, 77 medewerkers werden opgevangen. Voor de zekerheid legden de hulpdiensten ook het scheepvaartverkeer stil.

De hulpdiensten stelden daarnaast ook een schuilperimeter in voor inwoners die op 200 meter van het gaslek wonen. Zij moesten binnen blijven en hun deuren en ramen dicht houden. Ondertussen is Fluvius ter plaatse gekomen. Volgens hen ontsnapt er intussen geen gas meer en is er op geen enkel moment gevaar geweest voor de buurt. Fluvius is nu volop bezig met de herstelling van het gaslek. De herstelwerken zullen wellicht nog de hele dag duren.

De schuilperimeter is intussen opgeheven. De veiligheidsperimeter van 50 meter wordt behouden. Die geldt enkel voor de gebouwen van Jan De Nul en een deel van de openbare weg.