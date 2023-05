107 oud-presidenten en premiers veroordelen Iran en willen dat Iraanse garde op “zwarte lijst” komt

"Dit omvat het op een zwarte lijst zetten van de Revolutionaire Garde (IRGC) en het ter verantwoording roepen van regeringsfunctionarissen voor hun misdaden tegen de menselijkheid." gaat de brief verder.

Voor ons land ondertekenen de oud-premiers Guy Verhofstadt (Open VLD) en Yves Leterme (CD&V). Ons land probeert de in Iran veroordeelde ngo-medewerker Olivier Vandecasteele vrij te krijgen, wellicht in ruil voor de in ons land veroordeelde terrorist Assadi. Het is niet duidelijk of de actie van beide oud-premiers is overlegd met de regering.