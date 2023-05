19 kinderen sterven in schoolbrand Guyana

Het drama deed zich voor in het afgelegen stadje Mahdia, in het binnenland van Guyana. Wat het vuur veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Maar de balans is zwaar. 19 kinderen overleefden de brand niet. Zeker 20 andere aanwezigen konden wel nog ontkomen, maar velen van hen liepen zware brandwonden op. De zwaarst gewonde slachtoffers zijn overgebracht naar een ziekenhuis in de hoofdstad Georgetown.

De president van Guyana, Irfaan Ali, is in shock en spreekt van een nationale ramp. Hij kondigde ook meteen drie dagen van nationale rouw af. De president heeft ook een grondig onderzoek bevolen naar de oorzaak van de brand. Voorlopig wordt brandstichting niet uitgesloten.

Guyana is een voormalige Britse kolonie, er wonen nu zo’n 800.000 mensen. Het ligt aan de zuidkust van Zuid-Amerika en heeft als buurlanden Brazilië, Venezuela en Suriname.