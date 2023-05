Limburgse Imkers vangen 30 koninginnen van Aziatische hoornaar met lokdozen

Begin dit jaar werden er speciale lokdozen voor Aziatische hoornaars verspreid over 600 imkers in Limburg. Dit voorjaar zijn daarmee zo'n 30 koninginnen gevangen. "Het zijn er niet zoveel, maar dat betekent dat er ook weinig nesten zijn in Limburg. De koningin zelf is niet gevaarlijk, maar de 2.000 andere hoornaars in haar nest wel", vertelt Cyriel Rubens van de Limburgse Imkersbond.