Actiegroep slaat opnieuw toe in Gent: Banden van 14 SUV's platgezet 

Midden april zetten de Tyre Extinguishers ook al de banden van veertig SUV’s langs de Coupure plat, eind maart waren ze actief op verschillende plekken in Gent, vooral in de omgeving van de Krijgslaan. "Van iemands anders spullen blijf je af, er zijn andere manieren om actie te voeren", zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). "Het is daarnaast ook heel vervelend voor mensen die naar hun werk moeten vertrekken. Ik roep de slachtoffers daarom op om zo snel mogelijk een klacht in te dienen bij de politie".