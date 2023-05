Al voor het derde jaar op rij: budget voor bouwen en renoveren van sociale woningen niet benut

In Vlaanderen wachten zo'n 180.000 mensen op een sociale woning. In 2020 kwamen er bijna 2000 sociale woningen bij, in 2021 viel dat terug naar 668. Vorig jaar steeg dat aantal opnieuw naar 1.299. Diependaele maakt zich sterk dat de tendens zich dit jaar doorzet: "We stellen vast dat de bouw van nieuwe woningen zich goed heeft hersteld. Qua besteed budget zitten we nu heel dicht bij het historische gemiddelde dat de sector van de sociale huisvesting aankan qua budget, zijnde 700 miljoen."