Antwerpse stadsgids zit zonder het te weten op café met leden van Depeche Mode en helpt ze daarna naar hun hotel

De twee heren logeerden in het Botanic Sanctuary Hotel in Antwerpen, een luxueus hotel in het Elzenveld met maar liefst drie Michelin-restaurants, waaronder Hertog Jan van Gert De Mangeleer, en een spa. "Ik was eerder die dag al via het Elzenveld gewandeld en zag toen meerdere mannen in zwarte kleren, niet het gebruikelijke publiek van dat chique vijfsterrenhotel", vertelt Krijnen.