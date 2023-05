800 Limburgse kleuters zijn archeoloog voor een  dag

Met de Emma en Otis-dagen voor kleuters wil de provincie Limburg kinderen van jongs af aan iets leren over hun eigen geschiedenis en afkomst. "Wie zijn we? Waar komen we vandaan? Wat is het verhaal van Limburg? Daar willen we bij stilstaan", vult gedeputeerde van Erfgoed Igor Philtjens (Open VLD) aan. "En hier tonen we dat archeologie niet saai of stoffig is. De kinderen leren hier al spelend."

Dit weekend worden er ook Emma- en Otisdagen georganiseerd voor gezinnen met kinderen, op domein Pietersheim in Lanaken. Alle details over de verschillende activiteiten in Limburg en de rest van Vlaanderen zijn terug te vinden op de website van de Archeologiedagen.