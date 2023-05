Bart De Wever stelt nieuw boek voor: 33 verhalen over geschiedenis van Antwerpen en blik op de toekomst

"Het burgemeesterschap is niet gewoon een mandaat van de kiezer. Het is een ambt waarin je groeit. En terwijl je geleidelijk aan met dat ambt versmelt, geraak je in de ban van de stad", zegt De Wever. "Antwerpen heeft een enorm mooi verhaal te vertellen. Maar dat verhaal vertelt ook iets over ons. Het maakt ons niet alleen fier uit nostalgie. Het geeft ons kracht om zelfbewust een nieuw elan te geven aan onze stadsgemeenschap. Net daarom is het zo belangrijk om dat verhaal te vertellen. Het verhaal van Antwerpen".