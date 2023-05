Bewoners van woonzorgcentra en andere bedevaarders wonen Mariaviering bij kathedraal van Antwerpen

De Antwerpse bisschop Johan Bonny ging voor in de Mariaviering in de kathedraal. "We doen dit in mei traditioneel elk jaar 2 keer, in de kathedraal en ergens in de Kempen, voor mensen die moeilijker op bedevaart kunnen gaan, die moeilijk ter been of ziek zijn", vertelt hij. Zo volgt er morgen ook nog een viering om 14 uur bij de Mariagrot in bedevaartsoord Meersel-Dreef in Hoogstraten. Daar worden zo'n 350 bedevaarders verwacht.

"Dat is een heel mooi heiligdom bij de paters Kapucijnen. Er zijn dan wel veel Mariagrotten verdwenen, maar degene die er nog zijn, worden heel goed onderhouden. Als je daar nu komt, is het gras netjes gemaaid, staan er bloemen en kan je kaarsjes neerzetten. Dat zijn echte rustplekken."