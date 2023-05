Bijna niemand wil nog warme bakker worden, deze 4 jongeren wel: ze leveren brood vanuit Haren 

“We doen nu nog alles zelf en dat is best pittig, we zijn rond drie uur in het atelier in Haren en bakken dan af", zegt Marion. "Op het moment dat alles klaar is, gaan er lichtjes aan en kunnen we beginnen in te pakken. We rijden dan ook nog eens zelf rond tot bij de klanten. Voorlopig enkel in Haren, Evere, Brussel, Elsene, Etterbeek, Sint-Lambrechts- en Sint-Pieters-Woluwe. Maar we schuiven ook al op richting Oudergem."

"Ik blijf meestal tot 15 uur hier en doe tussendoor wel een dutje, want het is best vermoeiend. Wie weet werken we ooit met personeel, maar nu doen we zo goed als alles zelf. We werken wel samen met een bakkerij die op onze manier alles mee klaarmaakt en bakt. Zo rijst onze gist 32 uur, dat is niet echt industrieel of fastfood", vertelt Marion.