Bilzen erkend als nieuwe onroerenderfgoedgemeente

Bilzerse schepen van erfgoed Pieter Nelissen (TROTS OP BILZEN) is blij met de erkenning: “Bilzen heeft een rijk patrimonium. Denk aan de bandkeramische nederzetting van Rosmeer, die recent een plaats in de Canon van Vlaanderen kreeg. Verder zijn er de abdij van Munsterbilzen en uiteraard de Landcommanderij Alden Biesen met haar unieke boomgaardenlandschap. We koesteren dit rijke verleden en voeren tegelijk een actief erfgoedbeleid.”