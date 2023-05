Bouw nieuwe vleugel Design Museum Gent gestart

In Gent is de bouw gestart van de nieuwe vleugel van het Design Museum Gent. De vleugel linkt de drie bestaande gebouwen aan elkaar en wordt een plek voor onder meer onthaal, een shop en tijdelijke expo's. Het gebouw wordt opgetrokken uit een circulaire gevelsteen en gerecupereerde materialen, moet klaar zijn in 2025 en openen in 2026.