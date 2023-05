Levensechte brandweeroefening in Diest: "In onbewoond huis, maar wel met echt vuur"

Alvorens de brandweeroefening te houden, brengt de brandweerpost de omwonenden op de hoogte. "We verwittigen altijd de 112 en sturen een brief naar de buurtbewoners en we verkondigen het ook op Facebook. Heel soms krijgen we toch nog een telefoontje van een ongeruste buurtbewoner die denkt dat er echt brand is."

De brandweerpost van Diest houdt maandelijks oefeningen, vertelt postoverste Bosmans nog. "Elke maand doen we oefeningen rond een thema. Deze maand is dat binnenbrandbestrijding. In juni zullen de oefeningen draaien rond het redden van mensen uit liften. In de zomervakantie oefenen we dan weer op het bestrijden van bosbranden."