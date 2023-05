Brusselaar fietst meer en rijdt minder met de auto

In iets meer dan tien jaar tijd, sinds de vorige grootschalige enquête over verplaatsingen, heeft Brussel Mobiliteit vastgesteld dat stappen intussen de meest gebruikte vervoerswijze van de Brusselaars is geworden, met een aandeel van 36 procent tegenover 32 procent in 2010. Tegelijkertijd is het aandeel van de auto gedaald van 38 tot 27 procent. Uit het onderzoek blijkt dat nog slechts 46 procent van de Brusselse huishoudens een auto bezit, wat weinig is in vergelijking met de rest van het land.