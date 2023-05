Brusselse brandweer moet man bevrijden die met been vastzat in rolluik van metrostration

Om 4.50 uur werd de brandweer van Brussel opgeroepen om een man te bevrijden uit een netelige situatie. Hij zat met zijn been gekneld tussen een toegangsrolluik van het Brusselse metrostation Parvis in Sint-Gillis. Hoe dat kon gebeuren is voorlopig onduidelijk. Een vriend die bij hem was heeft de hulpdiensten verwittigd. De man was zwaar onder invloed. Nadat hij bevrijd werd, is hij overgebracht naar het ziekenhuis.