Uitbater en zaakvoerder van café Picasso in Leuven krijgen zes maanden cel voor "racistische en xenofobe memes"

Het waren leden van de extreemlinkse partij PVDA die de kat vorige zomer de bel aanbonden. "We vielen van onze stoel toen we de boodschappen op de schermen zagen verschijnen. Er stonden teksten als 'Liever koeien in de wei dan nog een asielzoeker erbij' en 'My generation had Wonder Woman. Your generation has, Wonder if it’s a Woman'. Die boodschappen zijn ronduit beledigend voor een groot deel van de Leuvenaars", vindt Toon Melis van PVDA Leuven. De twee leden dienden een klacht in bij de politie en zo belandde de zaak uiteindelijk bij de correctionele rechtbank van Leuven.