Moord op Ilse Uyttersprot zette problematiek pijnlijk op de kaart: de onthutsende cijfers van partnergeweld in ons land

Maar waarom ga je dan niet gewoon weg bij je partner? Die vraag roept zich op, maar het is moeilijker dan dat. "Het duurt heel lang voor slachtoffers hulp durven te vragen, aan familie, buren, politie", zegt Sonja Cebulski van het Family Justice Center in Limburg.



In het centrum werken hulpverleners, politie en parket nauw samen in dossiers van partnergeweld of geweld binnen het gezin. Bij zo'n Family Justice Center wordt alle beschikbare informatie gebundeld, in één opslag kunnen ze dan zien wat er gaande is binnen een gezin. "Want elk gezin is maatwerk."