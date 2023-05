"Clubschip" Taxandria in jachthaven van Turnhout moet dicht wegens overlast, uitbater reageert

Een dag na de sluiting reageert de club op de aantijgingen. "We zijn heel aangeslagen, want de beschuldigingen kloppen niet. Nachtlawaai is iets dat niet kan, maar wij sluiten altijd om 20 uur. Dan kan je misschien over overlast spreken, maar niet over nachtlawaai", zegt Ria Drijkoningen, voorzitter van Clubschip Taxandria.

De vergunning dateert van toen het schip nog op een andere locatie lag. "Dat klopt, maar er is niets aan het schip veranderd. Daarnaast gaat het ook over lozing van afvalwater. Zolang het schip er ligt, hebben we dat altijd gedaan. We hebben een aanmaning gekregen en we hebben dat in orde gebracht, maar ze zijn nooit opnieuw komen controleren."