Columniste E. Jean Carroll eist hogere schadevergoeding omdat Trump haar "gestoord" noemt na misbruikzaak

Op 9 mei werd Donald Trump veroordeeld voor seksueel misbruik en smaad jegens de voormalige Elle-columniste E. Jean Carroll (79). De Amerikaanse ex-president zou haar in 1996 in een pashokje van het luxewarenhuis Bergdorf Goodman in Manhattan hebben verkracht. Daarna beweerde hij dat ze het verhaal verzonnen had. Trump moest Carroll een schadevergoeding van 5 miljoen dollar (ruim 4,5 miljoen euro) betalen.