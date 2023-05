Digitaal statiegeld wordt uitgetest op Corda Campus Hasselt met QR-code op drankjes

Op de Corda Campus in Hasselt is vandaag een proefproject gestart voor een digitaal statiegeldsysteem. De afvalstoffenmaatschappij OVAM had daarvoor een oproep gelanceerd. De bedrijven Twintag, Verhaert en het Limburgse ICT-bedrijf Cegeka werken samen als één van de drie kandidaten die een proefproject starten. De 5.000 werknemers op de Corda Campus kunnen, wanneer zij een flesje of blikje met QR-code kopen, deelnemen aan het proefproject.