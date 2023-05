Premier De Croo wil sancties tegen Russische diamanten, maar is dat wel realistisch?

Het voorstel van De Croo haalde de onderhandelingstafel en uiteindelijk zelfs de slottekst van de top van de G7, de zeven rijkste landen ter wereld, in het Japanse Hiroshima. België wil dat Russische diamanten - dertig procent van de wereldwijde omzet - traceerbaar worden, zodat ze binnen de EU en landen van de G7, niet meer in de winkel belanden.

De Croo plakte daar zelfs een datum aan vast: de extra sanctie tegen Rusland zou al vanaf januari kunnen ingaan. Rusland is goed voor zo'n 30 procent van de wereldwijde diamanthandel.

In de praktijk zal het zo'n vaart niet lopen. De beslissing die de G7 uiteindelijk nam, is vaag: er is geen sprake van een verbod, hoogstens de intentie om ergens in de toekomst maatregelen te nemen. Welke en wanneer? Niet bijzonder duidelijk, en ook de plannen van de EU zijn voorlopig niet erg concreet. Ook De Croo moet toegeven dat er geen garanties zijn, maar dat er nu toch minstens wordt gewerkt aan een systeem om diamanten te traceren.