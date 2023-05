BEKIJK: Dartsspeler Dimitri Van den Bergh krijgt Grote Stroboer, prijs van Merksem voor bijzondere prestaties: "Ik ben een heel trotse Merksemnaar"

Hoewel Van den Bergh voor zijn sport lange periodes in het Verenigd Koninkrijk verblijft, is hij volgens het district onlosmakelijk verbonden met Merksem. Hij werd geboren in ZNA Palfijn, ging naar school in Joma en woonde er op verschillende plaatsen. In de cafés De Schuur en Den Anne kreeg hij de smaak van het darts te pakken. Dat maakt hem volgens Merksem dan ook een waardig ambassadeur van het district.