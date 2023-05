Eerste elektrische vrachtwagen rolt in juli van de band bij Volvo Trucks Gent

Een belangrijk onderdeel van de elektrische vrachtwagens zijn batterijen. Die worden allemaal bij Volvo Trucks in Gent gemaakt. "We produceren hier zelf onze batterijpakketten. We zijn daar vorig jaar in augustus mee gestart, en bouwen die batterijpakketten voor de hele Europese Volvogroep", besluit Shari Depré. In één vrachtwagen komen zes batterijpakketten. Ze wegen elk 600 kg, dus voor elke truck is ruim 3,5 ton batterijen nodig.

Bij Volvo Trucks in Gent werken ongeveer 3.500 mensen.