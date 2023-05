"Spring nooit zelf in het water": nieuwe campagne leert hoe je veilig een drenkeling uit het water haalt

Langs de waterwegen in ons land vind je heel wat reddingsboeikasten. "Die zijn uiteraard open, want je moet snel iemand kunnen helpen", zegt Van der Steen. "Helaas zien we veel schade. Je hebt vandalen die het grappig vinden om de boei eruit te halen en mee naar huis te nemen."

In de haven van Antwerpen worden de meeste kasten op termijn uitgerust met een alarmsysteem. "Eens de boei uit de kast gehaald wordt, worden de hulpdiensten verwittigd", zegt Van der Steen. "Er zijn nu al een paar kasten met dat systeem, maar we willen dat uitbreiden. Op termijn willen we zelfs gps-trackers in de boei installeren. In de tussentijd worden de kasten in ons land op regelmatige basis gecontroleerd."