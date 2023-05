Ons land heeft er een nieuwe treinverbinding bij: eerste nachttrein uit Berlijn komt vanochtend aan in Brussel-Zuid

In de praktijk is de nieuwe verbinding van en naar Berlijn de tweede verbinding vanuit Brussel, na de Nightjet-verbinding van en naar Wenen van de Oostenrijkse spoorwegen, die in januari 2020 is opgestart. Niet bepaald een rijk aanbod ter vervanging van het vliegtuig, dus.

"Nachttreinen klinken sexy, maar ze organiseren en rendabel krijgen is heel moeilijk", zegt Stefan Stynen van reizigersvereniging TreinTramBus. "Het aantal reizigers per trein is beperkt - een 150-tal - en je hebt ook veel meer personeel nodig dan voor een gewone trein overdag."

Nachttreinen zijn meestal niet winstgevend, wat veel spoorwegmaatschappijen tegenhoudt. "Aankondigingen voor nieuwe verbindingen, bijvoorbeeld naar Zuid-Frankrijk of Barcelona, zijn vaak proefballonnetjes of loze beloftes die niet worden waargemaakt", zegt Alexander Gomme.