Europese landen helpen Oekraïense piloten om met F-16’s te vliegen, maar is een opleiding voldoende?

Het is nog niet duidelijk hoe die opleiding in zijn werk zal gaan, maar voormalig F-16-piloot Rudi Thoelen wil de verwachtingen wat temperen. “Je gaat minimum tussen de vier en zes maanden nodig hebben om piloten op te leiden, en dan heb ik het over de Oekraïense piloten met gevechtservaring”, stelt hij. “Bij een nieuwe piloot spreken we over minstens twee jaar, en dat is als we de kantjes ervan afrijden.”