Doorstart in euthanasieproces over dood Tine Neys: "Geen legale basis voor vervolging arts, Grondwettelijk Hof is daarin gevolgd"

Volgens Walter Van Steenbrugge is er door het arrest van het Grondwettelijk Hof geen wettelijke basis meer tegen zijn cliënt. "Het assisenproces was het meest onnodige proces ooit, en het was ook een schijnproces en een politiek proces.

"De jury heeft uiteindelijk zonder enige fout beslist dat die artsen, onder wie mijn cliënt, onschuldig waren. Wat de burgerlijke partij had bereikt was wel dat ze het recht op menswaardig sterven afgebroken hebben. Het aantal mensen dat waardig wou sterven is toen zodanig naar beneden gegaan, en artsen hebben schrik gekregen."