Football Girls Leuven organiseert trainingen voor kwetsbare meisjes: "We zien dat hun zelfvertrouwen groeit"

De club heeft 130 leden en er is zowel een competitieve als een recreatieve tak. "We zijn aangesloten bij Voetbal Vlaanderen voor de competitie. Daar doet onze harde kern aan mee. En daarnaast hebben we het recreatieve voetbal waarbij we focussen op basisvaardigheden. Op die manier sluiten we niemand uit en kunnen de meisjes die dat willen op hun eigen tempo doorgroeien naar de competitie." Football Girls Leuven werd vorig jaar nog verkozen tot Tofste Sportclub van Leuven en kreeg ook het Vlaamse Sportjuweel voor het Warmste Sportinitiatief.

Op woensdag 24 mei is er een open training waar iedereen welkom is, tussen 16.30u. en 18u. in het Koning Boudewijnstadion in Kessel-Lo.