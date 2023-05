Geen nieuwe bibliotheek en Huis van het Kind in Sint-Niklaas

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas heeft de opdracht voor de nieuwe bibliotheek en Huis van het Kind op het Hendrik Heymanplein stopgezet. De stijgende prijzen deden de private partners afhaken. Eind 2021 besliste de gemeenteraad om met een private partner via een DB-formule (design and build) een nieuwbouw te realiseren voor de bibliotheek en het Huis van het Kind op het Hendrik Heymanplein. Er werd een budget van 22 miljoen euro vastgelegd. Dat blijkt nu onvoldoende om het project te kunnen realiseren.

Aanvankelijk waren er drie kandidaten om de nieuwbouw te realiseren, maar in juni 2022 haakten al twee teams af. Sint-Niklaas probeerde het project nog te redden door de opdracht aan te passen. De plannen en het aanvragen van de omgevingsvergunning zou nog deze bestuursperiode moeten gebeuren, de uitvoering zou dan voor na 2024 zijn. Maar wat het budget betreft, was er nauwelijks speelruimte. Uit een rondvraag van de stad bij de drie kandidaten blijkt dat ook de nieuwe opdracht niet haalbaar is.