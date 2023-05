Geetbets koopt drie kerkelijke gebouwen: kerk Grazen en parochiezaal en pastorij in Rummen

Ook de pastorij van Rummen komt in handen van de gemeente. "De pastorij ligt tegenover onze kinderopvang die te klein is. De pastorij biedt mogelijkheden om de opvang uit te breiden. Of stel dat we een nieuwe kinderopvang zouden bouwen, kan de pastorij als tijdelijke opvang dienen."

"De drie gebouwen bieden heel wat mogelijkheden, ze zijn de investering waard", besluit Roggen. "Voor de aankoop hebben we financieel een herschikking gedaan zodat we ook niet hoeven te lenen voor die 652.000 euro."