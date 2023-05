Kalkoen, haan en gans veroorzaken niet langer  wrevel bij buren in Schellebelle: "Jef roept nog, maar nu in zijn hok"

Dirk is blij dat de juridische strijd achter de rug is, al heeft hij toch z'n bedenkingen. "Ik ben opgelucht, maar het is jammer dat het zo is moeten lopen", zegt hij. "Eind maart kreeg ik de eerste klacht van de buren en op 5 april zat er al meteen een brief van het vredegerecht in de bus. Nog geen maand later stonden we al voor de eerste keer in het vredegerecht. Ik had geen tijd om te anticiperen. Dit is een triestige zaak voor de buurt, maar ook voor heel Schellebelle waar iedereen er intussen al over sprak."